"(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Ülkemiz sorumluluklarının bilincinde."
Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Ülkemiz sorumluluklarının bilincinde.
Dışişleri Bakanlığı : "( Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Ülkemiz sorumluluklarının bilincinde."
(İHA)
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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