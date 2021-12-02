"(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Ülkemiz sorumluluklarının bilincinde." - Haberler
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"(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Ülkemiz sorumluluklarının bilincinde."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Ülkemiz sorumluluklarının bilincinde.

Dışişleri Bakanlığı : "( Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Ülkemiz sorumluluklarının bilincinde."

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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