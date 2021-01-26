Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını kınadı
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını kınadı

26.01.2021 20:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:18
Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını kınadı

Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik gerçekleştirilen 2 füze saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik gerçekleştirilen 2 füze saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son 3 gün içerisinde 2'nci kez füze saldırılarına hedef olduğunun öğrenildiği belirtilerek, "Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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