Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu...
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu...

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın 'centilmenlikten ve iyi niyetten uzak' olduğunu...
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Galatasaray futbol takımına sergilediği tavrı eleştirdi
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Galatasaray futbol takımına sergilediği tavrı eleştirdi
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu... - Haberler
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