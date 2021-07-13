Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan