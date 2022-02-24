Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve...

AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı : "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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