Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlığı kınadı
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlığı kınadı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, 29 Ağustos günü Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınadı.

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlığı kınadı
31.08.2020 07:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:45

Dışişleri Bakanlığı, 29 Ağustos günü Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "29 Ağustos günü Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz. Hep vurguladığımız gibi, bu tür kışkırtıcı eylemler sadece Müslümanları değil, hukuk devletlerini ve demokratik sistemleri de hedef almaktadır. Bu Nazi kalıntıları bulundukları toplumu bir virüs gibi sarmakta ve zarar vermektedir.

Bu tür hastalıklı zihniyetlerle mücadele etmek ancak sözkonusu fikirleri yayan popülist siyasetçilerin dışlanmasıyla mümkün olacaktır. Irkçılık ve İslam düşmanlığının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi son derece yanlıştır. Ana akım siyasi partilerin de sırf oy uğruna bu ırkçı söylemleri engellememesi veya kısmen benimsemesi ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Açıklamada, "Türkiye her zaman faşist ırkçı akımlarla mücadelesini sürdürecektir. Bu çerçevede, Avrupalı siyasetçilere ve Avrupa kurumlarına da bu tehlikeyi ciddiye almaları ve buna karşı mücadele etmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Maalesef Kutsal Kitabımıza yönelik bu tür eylemler, bilhassa demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında en önde geldiklerini iddia eden İskandinav ülkelerinde son birkaç yılda artan şekilde yaşanmaktadır.

Geçen Kasım ayındakine benzer şekilde gerçekleştirilen bu eylemin tekrarlanmamasını teminen Norveç makamlarının gerekli tüm önlemleri almalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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