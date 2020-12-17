Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması

17.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:18
Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, geleneksel zeka ve strateji oyunu Mangala'nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, geleneksel zeka ve strateji oyunu Mangala'nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan ve Kırgızistan ile ortaklaşa sunduğumuz 'Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Togyzqumalaq, Toguz Korgool, Mangala/Göçürme' adlı çok- uluslu adaylık dosyamız 14- 19 Aralık 2020 tarihlerinde sanal olarak düzenlenmekte olan 15'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir" denildi. Kayıt kararı alınan diğer çok- uluslu dosya 'Minyatür Sanatı' ile birlikte Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsur sayısının 20'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, "Ülkemiz, kültürel mirasımıza sahip çıkarak tanıtmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi. 

Haber:  ANKARA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Varank Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Pierre Webo Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kumluca İngiltere Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması | Haberler.com Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 19:18:21. #1.14#
title