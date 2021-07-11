Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk azınlığının haklarını tanıması için Yunanistan'a çağrı

Son dakika gündem haberi: Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan çağrıda "Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı, Türk Azınlığın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı