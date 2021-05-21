Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor"
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor"

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: 'İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cuma namazı sonrasında Filistinlilere ses bombalarıyla saldırmalarına tepki gösterdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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