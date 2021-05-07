Türkiye, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi
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Türkiye, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi

Türkiye, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın da bu süreçteki çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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