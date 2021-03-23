Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Rohinga mültecileri' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Rohinga mültecileri' çağrısı

23.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:03
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Rohinga mültecileri' çağrısı

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bangladeş'e sığınan Rohingaların yaşadığı mülteci kamplarında çıkan yangından Türkiye'nin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Rohingaların Myanmar'a geri dönüşlerinin sağlanması çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bangladeş'e sığınan Rohingaların yaşadığı mülteci kamplarında çıkan yangından Türkiye'nin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Rohingaların Myanmar'a geri dönüşlerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'daki mezalimden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingaların yaşadığı Cox's Bazar'daki kamplarda dün çıkan, can ve mal kayıplarına neden olan yangının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. 

'GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ'Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dilekleri sunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. 

"Yangında, ülkemiz tarafından bölgedeki Rohingalı mültecilere sağlık hizmetleri sunan Sahra Hastanemiz de maalesef tümüyle kullanılmaz hale gelmiştir. Bu yangın felaketi karşısında Rohinga mültecilerine ve ev sahibi Bangladeş hükümetine yönelik desteğimizi vurgulamak isteriz. Yangın sonrasındaki süreç, ülkemiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemiz Rohinga mültecilerine yönelik her alandaki insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Uluslararası toplumun da Bangladeş'e desteğini arttırması önem arzetmektedir. Bu vesileyle, Rohingaların Myanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik gerekli adımların atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Guy Ritchie Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Rohinga mültecileri' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 19:04:36. #1.15#
title