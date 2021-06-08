Dışişleri Bakanlığı'ndan Mladiç açıklaması: Acıları dindirmese de doğru bir karar oldu
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mladiç açıklaması: Acıları dindirmese de doğru bir karar oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mladiç açıklaması: Acıları dindirmese de doğru bir karar oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mladiç açıklaması: Acıları dindirmese de doğru bir karar olduDIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (UCMRM) Savaş Suçlusu Ratko Mladiç'e verdiği cezaya ilişkin yapılan açıklamada "Karar, Srebrenitsa Soykırımının...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mladiç açıklaması: Acıları dindirmese de doğru bir karar oldu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (UCMRM) Savaş Suçlusu Ratko Mladiç'e verdiği cezaya ilişkin yapılan açıklamada "Karar, Srebrenitsa Soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur" denildi.Dışişleri Bakanlığı'ndan, UCMRM'nin Savaş Suçlusu Ratko Mladiç'e Bosna-Hersek Savaşı sırasında işlediği soykırımdan dolayı verilen müebbet hapis cezasıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), 22 Kasım 2017 tarihli kararıyla savaş suçlusu Ratko Mladiç'i Bosna-Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım ile insanlığa karşı suçlardan ve savaş hukuku ihlallerinden ömür boyu hapis cezasına mahküm etmişti. Ratko Mladiç'in, sözkonusu karara itirazı hakkındaki temyiz kararı Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) tarafından bugün açıklanmış olup, adı geçenin müebbet hapis cezası onanmıştır. Sözkonusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna-Hersek'te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz" denildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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