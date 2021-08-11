Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'ye taziye

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Mali'de yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali'nin Gao Bölgesinde 8 Ağustos 2021 tarihinde sivilleri hedef alan terör saldırıları sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı