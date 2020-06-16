Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırısına kınama
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırısına kınama

Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'de çok sayıda askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırısına kınama
16.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:58

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'de çok sayıda askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'de bir askeri birliğe yönelik 14 Haziran'da gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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