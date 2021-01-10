Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırgızistan'da düzenlenen seçimlere ilişkin açıklama
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırgızistan'da düzenlenen seçimlere ilişkin açıklama

10.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:05
Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırgızistan'da düzenlenen seçimlere ilişkin açıklama

Son dakika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Kırgızistan'da 10 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halkoylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Kırgızistan'da 10 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halkoylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, Kırgız Cumhuriyeti'nde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkoylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kırgızistan'da 10 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halkoylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkoylaması sonuçlarının dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, Kırgızistan'daki demokratik sürecin kapsayıcılık ve toplumsal uzlaşı temelinde neticelendirilmesi yönünde atılacak adımları destekleyecektir." denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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