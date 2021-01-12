Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin açıklama

12.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:45
Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin açıklama

Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı. 

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz. Bu adım İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil etmektedir. İsrail'in, sözkonusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz." denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Özdemir Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Twitter Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 21:47:49. #1.14#
title