Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

20.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:41
Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

Son dakika politika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in ihalesini duyurduğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 bin 572 konutluk ilave yerleşim birimi inşası adımını şiddetle kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in ihalesini duyurduğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 bin 572 konutluk ilave yerleşim birimi inşası adımını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün duyurduğu ihalelerle 2 bin 112'si Batı Şeria'da, 460'ı Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasadışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in iki devletli çözüm çerçevesinde coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik bu ve benzeri eylemlerinin her seçim öncesinde artması tehlikeli bir fırsatçılık zihniyetini yansıtmaktadır. Bu şekilde bölgede barışın tesis edilmesinin yolları da kapatılmaya çalışılmaktadır" denildi. İsrail yönetiminin uygulamasının işgalci zihniyet olarak tanımlandığı açıklamada, uluslararası toplum, Filistin halkının hakları ve Filistin topraklarının korunmasının temini için harekete geçmeye davet edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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