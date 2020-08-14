Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan BAE'ye tepki
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan BAE'ye tepki

Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından açıklanan ortak bildiriye ilişkin, "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir" denildi.

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı'ndan BAE'ye tepki
14.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:49

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından açıklanan ortak bildiriye ilişkin, "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin, Filistin halkı ve yönetimi tarafından gösterilen tepkinin haklı bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 2002 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Ligi tarafından geliştirilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nca da desteklenen Arap Barış Planı'nın BAE tarafından tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalışılmasının endişe verici olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Hal böyle iken, sözkonusu üçlü bildiriyi Filistin davasına destek olarak takdim etmenin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır. BAE liderliğinin Filistin halkının ve Yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail'le müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiçbir şekilde yoktur. Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE'nin bu riyakar davranışını tarih de, bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir."


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Kaynak: DHA

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