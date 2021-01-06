Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'de yükselen tansiyon ve Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından yazılı açıklama yaptı. açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD kongresinde bugün meydana gelen olaylar ve başkent Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı