Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan, 41'inci Körfez İş birliği Konseyi Zirvesi sonuçlarına ilişkin açıklama

Son dakika politika haberi... Ula şehrinde bugün gerçekleştirilen 41'inci Körfez İş birliği Konseyi Zirvesi sonucunda Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Suudi Arabistan'ın Al- Ula şehrinde bugün gerçekleştirilen 41'inci Körfez İş birliği Konseyi Zirvesi sonucunda Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, 41'inci Körfez İş birliği Konseyi Zirvesi sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Al- Ula şehrinde bugün gerçekleştirilen 41'inci Körfez İş birliği Konseyi Zirvesi sonucunda Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar'la diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir. Zirve sonucunda KİK üyeleri ile Mısır tarafından imzalanan Al- Ula Bildirisi'nin ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ediyoruz. Çeşitli vesilelerle vurguladığımız üzere Türkiye, Körfez İş birliği Konseyi'nin birlik ve dayanışmasına önem atfetmektedir. Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal iş birliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı