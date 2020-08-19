Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin...
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz"
19.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:50
Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz"
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Kaynak: AA