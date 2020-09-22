Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine... Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok"

Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok" Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan