Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine...
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok"
22.09.2020 00:39 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:39
Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok"
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan