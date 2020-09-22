Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine...
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine...

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok"

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı:
22.09.2020 00:39 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:39

Dışişleri Bakanlığı: "Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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