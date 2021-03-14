Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz"
14.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:06
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz