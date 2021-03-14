Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz"
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz"

14.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:06
Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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