Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığından "Kırım" açıklaması
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığından "Kırım" açıklaması

16.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:36
Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığından

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından ilhak edilişinin 7. yıl dönümünde, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından ilhak edilişinin 7. yıl dönümünde, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti, yedi yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayandırılarak Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmiştir. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. Bu vesileyle Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin emniyet ve esenliğinin yanısıra kültürel kimliklerinin korunmasına verdiğimiz önemi yeniden vurguluyoruz. Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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