Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento...

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından dün (5 Ekim) başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu...