Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento...
06.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:09
Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından dün (5 Ekim) başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu...
Dışişleri Bakanlığı: "Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından dün (5 Ekim) başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti'ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı