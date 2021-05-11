Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz'
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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