Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"