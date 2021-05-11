Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu