Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistin saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklindeki haberler talihsiz ve son derece tehlikelidir"
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistin saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklindeki haberler talihsiz ve son derece tehlikelidir"

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in Filistin saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklindeki haberler talihsiz ve son derece tehlikelidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "BM Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü'nün İsrail'in 11 gün boyunca Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklinde basına yansıyan iddiaları yanlış, talihsiz...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "BM Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü'nün İsrail'in 11 gün boyunca Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklinde basına yansıyan iddiaları yanlış, talihsiz ve son derece tehlikelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, UNRWA Gazze Direktörü'nün açıklaması hakkındaki soruya, "BM Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü'nün İsrail'in 11 gün boyunca Gazze'ye yönelik sürdürdüğü, 66'sı çocuk 250'den fazla Filistinlinin öldürülmesine ve 2 binden fazlasının yaralanmasına yol açan saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklinde basına yansıyan iddiaları yanlış, talihsiz ve son derece tehlikelidir. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında UNRWA binalarının ve okullarının büyük ölçüde zarar gördüğü, doğrudan Ajans tarafından yapılan açıklamalarda kayıtlıdır. İsrail'in saldırılarında Filistinli masum sivillerin yanı sıra, okullar, hastaneler, yardım kuruluşları ve medya organları gibi sivil binaların hedef alındığı, bölgede görev yapan uluslararası basın kuruluşları tarafından başta gerçek zamanlı görüntülerle olmak üzere inkar edilemeyecek şekilde belgelenmiştir. Hayatını kaybeden çocuklardan 19'unun UNRWA okullarında öğrenci oldukları da UNRWA'nın saldırılara ilişkin hazırladığı günlük durum raporlarında kayıtlıdır. UNRWA'nın Gazze'deki bahse konu görevlisinin açıklamaları, İsrail'in aşırı, orantısız ve ayrım gözetmeyen güç kullanımını gözardı ederek sahadaki gerçekleri çarpıtmaktan ve Filistin halkının acılarını artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistin saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklindeki haberler talihsiz ve son derece tehlikelidir" - Haberler
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