Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a kınama
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Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a kınama

16.10.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:05
Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısı, çatışmayı Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır. İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir. Can Azerbaycan'la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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