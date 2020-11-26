Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuktur"
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuktur"

26.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:20
Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuktur"

Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuktur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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