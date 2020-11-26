Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuktur"
26.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:20
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuktur"
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuktur"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin