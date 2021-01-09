Türkiye'den Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması
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Türkiye'den Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması

09.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:22
Türkiye'den Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'dan düşen uçakta yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'dan düşen uçakta yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü ve bu olayda 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Endonezya'da, Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğü bildirilmişti.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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