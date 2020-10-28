Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut'ta Ermeni grupların bayrak ve fotoğraf yakma eylemine kınama

Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Beyrut Büyükelçiliği önünde Ermeni gruplar tarafından Türk bayrağının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yakılmasını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Beyrut Büyükelçiliği önünde Ermeni gruplar tarafından Türk bayrağının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yakılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde 26 Ekim 2020 tarihinde Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yakıldığı öğrenilmiştir. Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı