Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz"
18.10.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:12
Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz