Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz"

18.10.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:12
Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Hazal Kaya İbrahim Selim
Spor Falcao Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Ekim Ermeni Ateşkes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 20:12:29. #1.15#
title