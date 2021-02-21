Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: Anlaşmazlıktan kaynaklanan menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: Anlaşmazlıktan kaynaklanan menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz

21.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:41
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: Anlaşmazlıktan kaynaklanan menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz

Bir son dakika haberine göre SOMALİ'deki seçim 1ürecinde yaşanan gerilimle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz" ifadeleri kaydedildi.

SOMALİ'deki seçim 1ürecinde yaşanan gerilimle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz" ifadeleri kaydedildi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm tarafların şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etmesi, Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin biraraya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arzetmektedir. Dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleme iradesine ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, karşılıklı anlayış zemininde seçim süreci konusunda daha fazla gecikmeksizin uzlaşı sağlanmasını temenni ediyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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