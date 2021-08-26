Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleşin terör saldırısını kınadı

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı