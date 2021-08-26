Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleşin terör saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleşin terör saldırısını kınadı

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleşin terör saldırısını kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AP: Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında 12 ABD askeri yaşamını yitirdi
AP: Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında 12 ABD askeri yaşamını yitirdi
Son dakika haber! ABD medyası: Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 10 oldu
Son dakika haber! ABD medyası: Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 10 oldu
Son dakika! Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı
Son dakika! Türkiye, Afganistan'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Muslera Ozan Tufan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleşin terör saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 22:12:37. #1.16#

title