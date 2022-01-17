Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki saldırıları kınadı
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.