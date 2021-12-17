Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği rapor eksik ve... - Haberler
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği rapor eksik ve...

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı:
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği rapor eksik ve önyargılı"

Dışişleri Bakanlığı : "(ABD'nin terörizm raporu) Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği rapor eksik ve önyargılı"

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: '(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de sivilleri hedef alan terör saldırılarının raporda yer bulmaması...

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de sivilleri hedef alan terör saldırılarının raporda yer bulmaması...

 Son dakika: Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki

Son dakika: Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri

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