Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği rapor eksik ve...
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği rapor eksik ve önyargılı"
Dışişleri Bakanlığı : "(ABD'nin terörizm raporu) Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği rapor eksik ve önyargılı"
AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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