Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle...
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı