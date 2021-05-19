Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle...
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle...

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle...
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle... - Haberler
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