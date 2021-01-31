Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı

31.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:16
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında, konsolosluk hizmeti vermeye devam ediyor, 70'ten fazla hizmeti temsilciliklerimizde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kıran, 2021 yılının ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyanın her yerinde 'Güçlü Türkiye'." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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