Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi. - Haberler

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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Haberler

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