Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi. - BAKÜ
İhlas Haber Ajansı - Politika