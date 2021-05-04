Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsan hakları konusu AB'nin...

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İnsan hakları konusu AB'nin olduğu gibi bizim de önceliklerimizden birini oluşturuyor" dedi.