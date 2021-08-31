Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "İkili ticaret hacmimiz artıyor,...
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "İkili ticaret hacmimiz artıyor,...

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, 'İkili ticaret hacmimiz artıyor,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "İkili ticaret hacmimiz artıyor, bizim lehimize biraz açık var ama buradaki yatırımlarla açığı kapatmaya çalışıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "İkili ticaret hacmimiz artıyor, bizim lehimize biraz açık var ama buradaki yatırımlarla açığı kapatmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız, 250 milyon dolara ulaştı" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "İkili ticaret hacmimiz artıyor,... - Haberler
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