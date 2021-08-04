Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi."
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi."

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi.'
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi." - Haberler
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