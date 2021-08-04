Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi."
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız