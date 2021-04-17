Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.