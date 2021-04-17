Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı