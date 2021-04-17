Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile tebrik amaçlı olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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