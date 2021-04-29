Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusundaki Gayrıresmi 5+BM Toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin...
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusundaki Gayrıresmi 5+BM Toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin...

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusundaki Gayrıresmi 5+BM Toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusundaki Gayrıresmi 5+BM Toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Yeni bir süreç başlatacak ortak zemin bulunamadı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusundaki Gayrıresmi 5+BM Toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Yeni bir süreç başlatacak ortak zemin bulunamadı" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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