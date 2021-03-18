Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ile Avrupa Birliği (AB) konuları ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan