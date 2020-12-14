Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz...

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz."