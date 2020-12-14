Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz...
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz...

14.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:19
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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