Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz...
14.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:19
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden