Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü

02.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:45

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'u karşılaması Fotoğraf çektirilmesi Tablo hediye edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'u karşılaması

Fotoğraf çektirilmesi

Tablo hediye edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü.

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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