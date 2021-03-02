Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü

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Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'u karşılaması Fotoğraf çektirilmesi Tablo hediye edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü.