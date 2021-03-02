Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü
02.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:45
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'u karşılaması Fotoğraf çektirilmesi Tablo hediye edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'u karşılaması
Fotoğraf çektirilmesi
Tablo hediye edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı