Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu...

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu kaynak ülke ile çözmek gerek, Afganistan'daki ekonomik kalkınmayı destekleyebiliriz" dedi.