Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu...
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu...

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu kaynak ülke ile çözmek gerek, Afganistan'daki ekonomik kalkınmayı destekleyebiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu kaynak ülke ile çözmek gerek, Afganistan'daki ekonomik kalkınmayı destekleyebiliriz" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu... - Haberler
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