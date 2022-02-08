Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor" - Haberler
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"

AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Güncel, Haber

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