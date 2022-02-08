Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"
AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel