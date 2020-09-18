Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet... Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" Kaynak: AA