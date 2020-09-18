Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet...
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet...

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı.

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
18.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:36

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık"

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Kaynak: AA

AA Editörü - Zuhal Demirci
Zuhal Demirci
AA Editörü

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