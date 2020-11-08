Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Bakü'de

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki heyet ile birlikte geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki heyet ile birlikte geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Akar ve Çavuşoğlu beraberinde heyet ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev görüşmede, "Bildiğiniz gibi bugün halkımız için çok değerli bir gün, tarihi bir gün. Bugün Şuşa'nın kurtuluş günü. Böyle bir günde bizimle birlikte olmanız özellikle önemlidir. Bu bir başka kardeşlik örneği, kardeşliğin bir başka tezahürüdür. Her zaman olduğu gibi iyi ve kötü günde birlikteyiz. Bu olay halklarımızın birbirine ne kadar yakın olduğunu, Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirine ne kadar yakın olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

"Bu siyasi ve manevi destek de bu çatışmanın çözümünde önemli rol oynadı"

Aliyev, "Türkiye Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay ve sonrasında Azerbaycan'a desteğini defalarca ifade ederek, açıklamalarıyla siyasi ve manevi destek sağlayarak bize ek güç verdi. Aynı zamanda siz Sayın Savunma Bakanı ve diğer kardeşlerimiz, Azerbaycan'a desteğinizi defalarca ifade ettiniz. Türkiye'nin Azerbaycan'a yakın olduğundan bahsettiniz. Elbette bu açıklamalar, bu siyasi ve manevi destek de bu çatışmanın çözümünde önemli rol oynadı" ifadelerini kullandı.

"Şehirlerimizin ve köylerimizin işgalden kurtarılması ve bugün Azerbaycan'ın tarihi kenti Şuşa'nın kurtuluşu elbette büyük bir tarihi olaydır" diyen Aliyev, "Azerbaycan'a bu olayı bizimle bu kadar canlı kutlamak için geldiğiniz için çok memnunuz. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu süre zarfında tüm dünya, bizi isteyenler ve bizi istemeyenler, birliğimizin sarsılmaz ve ebedi olduğunu görmüştür. Bu devam edecek. Tekrar teşekkürler, hoş geldiniz" diye konuştu.

"Böyle bir mutlu günde, bayrak gününde burada, Bakü'de olmaktan ayrıca mutluyuz"

Bakan Çavuşoğlu ise kendilerini kabul ettikleri için Aliyev'e teşekkür ederek, "Her zaman Bakü'de ve sizin huzurunuzda olmaktan biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama bugün özellikle çok mutluyuz. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu zatıalinizin rehberliğinde Şuşa şehrini, kadim Şuşa şehrini işgalci Ermenistan'dan geri almıştır. Dolayısıyla kahraman Azerbaycan ordusunu, başkumandanı olarak sizi ve bu zor günlerde özellikle de Ermenistan'ın gönderdiği füzelere rağmen dik duran ve başkumandanının ve kahraman ordusunun arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını da özellikle iletmek isterim. Böyle bir mutlu günde, bayrak gününde burada, Bakü'de olmaktan ayrıca mutluyuz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı